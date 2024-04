Der Naturkindergarten steht in Reichenbach hoch im Kurs

Mehr Bedarf an Betreuungsplätzen

1 Der Reichenbacher Naturkindergarten ist ein Erfolgsmodell. Foto: /Karin Ait Atmane

In den vergangenen drei Jahren hat die Gemeinde Reichenbach 77 Kinderbetreuungsplätze neu geschaffen. Aber das reicht nicht. Doch die Planungen laufen bereits.











Aktuell bekommen Eltern in Reichenbach ohne Wartezeit einen Kinderbetreuungsplatz. Zudem mussten bislang in keiner Reichenbacher Kita – anders als in vielen anderen Städten und Gemeinden – wegen Personalmangels die Öffnungszeiten gekürzt werden. Der Bedarf wird aber nach Einschätzung der Gemeinde weiter wachsen.