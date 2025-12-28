Mehr als 10 000 Drucksachen: Eine Rekordflut von Fragen überrollt die Regierung
Fragethema Tierpatenschaften: Ex-Minister (Nils Schmid, SPD) mit Jung-Nashorn Foto: Wilhelma Stuttgart / Thomas Hörner

Es geht um Weihnachtsbäume oder Krötentunnel: noch nie haben die Landtags-Abgeordneten die Ministerien so gelöchert wie in der endenden Wahlperiode.

Anfang Dezember war es wieder so weit. Da wurde die Zahl der Drucksachen, die der Landtag pro Legislaturperiode produziert, erneut fünfstellig. Die Nummer 17 / 10 000 ging an einen Antrag der SPD-Fraktion, die sich nach den Kontrollen von Tiertransporten im Südwesten erkundigte. Wie häufig solche seien und wie oft dabei Verstöße festgestellt wurden, wollten der Abgeordnete Jonas Weber und mehrere Kollegen unter anderem wissen.

