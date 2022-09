Svenja Noreen Krämer aus Nürtingen erhält wie 74 andere im Land einen Medizin-Studienplatz unter der Bedingung, dass sie zehn Jahre in einem unterversorgten Gebiet arbeitet. Andernfalls droht ihr eine Strafe von bis zu 250 000 Euro.















Link kopiert

Das Problem ist seit Jahren virulent: Weil immer mehr Allgemeinmediziner in den Ruhestand gehen und viel zu wenig Junge den Beruf ausüben wollen, wächst die Zahl der Kommunen ohne Hausarzt. Ein besonders großer Mangel herrscht im ländlichen Raum. Um dagegen etwas zu unternehmen, vergibt das Land Baden-Württemberg seit 2021 jeweils zum Wintersemester 75 Studienplätze für das Fach Humanmedizin. Wer nach einem gestaffelten Auswahlverfahren zum Zug kommt, muss sich per Vertrag verpflichten, nach dem Studium für zehn Jahre in einem unterversorgten oder von Unterversorgung bedrohten Gebiet als Hausärztin oder Hausarzt tätig zu werden. Im Falle eines Vertragsbruchs droht eine Strafe von bis zu 250 000 Euro. Svenja Noreen Krämer ist eine der Glücklichen. Die 24-Jährige, die in Denkendorf aufgewachsen ist und heute in Nürtingen lebt, hat so in Ulm einen der begehrten Medizin-Studienplätze erhalten.