Medizinischer Notfall Sindelfingen: BMW knallt auf A81-Brücke gegen Geländer

1 Das Auto musste abgeschleppt werden. Foto: SDMG

Ein BMW-Fahrer erlitt einen medizinischen Notfall und kam deshalb von der Böblinger Straße ab. Er knallte in das Brückengeländer oberhalb der A81.











Am Donnerstagvormittag ist es in Sindelfingen auf einer Brücke, die über die A81 führt, zu einem Verkehrsunfall gekommen. Wie die Polizei mitteilt, befuhr der 31-jährige BWM Fahrer die Böblinger Straße in Richtung Böblingen, als er offenbar plötzlich einen medizinischen Notfall erlitt. Infolgedessen rollte er mit seinem PKW über die Gegenfahrbahn und knallte gegen ein Brückengeländer knallte. Der Fahrer kam aufgrund des medizinischen Notfalls mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Sein Auto war nicht mehr fahrtüchtig und musste abgeschleppt werden.