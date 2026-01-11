Medizinischer Notfall führt zu tödlichem Unfall

6 Der Fahrer wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht – und verstarb dort wenig später. Foto: SDMG

Ein VW-Fahrer verliert aufgrund eines medizinischen Notfalls die Kontrolle über sein Auto. Er verstirb wenig später in der Klinik.











Wegen eines medizinischen Notfalls ist es am Samstagmittag zu einem Verkehrsunfall in Sindelfingen gekommen. Der 60-jährige Fahrer eines Volkswagens fuhr auf der Böblinger Straße in Richtung Mahdentalstraße, als er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und nach rechts erst in eine Grundstücksmauer krachte. Im weiteren Verlauf überfuhr er einen Stromkasten und krachte gegen einen Baum.

Der Fahrer kam schwer verletzt mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus, verstarb dort aber kurze Zeit später. Die Beifahrerin erlitt schwere Verletzungen und wurde ebenfalls ins Krankenhaus gebracht.

Aufgrund des defekten Stromverteilers fiel in einigen Wohngebäuden der Strom aus. Ebenfalls betroffen war auch eine Trafostation für Fernwärme. Das betroffene Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf etwa 27.000 Euro.