Medizinischer Notfall am Steuer: Hoher Schaden bei Unfall in Esslingen – Passant kommt Fahrerin zur Hilfe

Hoher Schaden bei Unfall in Esslingen – Passant kommt Fahrerin zur Hilfe

Medizinischer Notfall am Steuer

1 Der Rettungsdienst brachte die Verletzte in eine Klinik. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/BildFunkMV/IMAGO

In Esslingen hat am Freitag eine Autofahrerin wegen eines medizinischen Notfalls die Kontrolle über ihr fahrendes Auto verloren. Sie fuhr schließlich gegen eine Straßenlaterne und musste in eine Klinik gebracht werden.











Ein medizinischer Notfall hat am Freitagvormittag in Esslingen-Berkheim zu einem Unfall mit hohem Schaden geführt. Gegen 9.15 Uhr war eine 46-Jährige laut Polizei mit ihrem Fiat Doblo auf der Ruiter Straße in Richtung Ortsmitte unterwegs, als sie ersten Erkenntnissen zufolge wegen eines medizinischen Zwischenfalls die Kontrolle über ihr Auto verlor.

Sie kam nach links von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Zaun, mehrere Briefkästen und zwei geparkte Autos. Schließlich überfuhr sie ein Verkehrszeichen, geriet nach der Einmündung der Hohenloher Straße rechts auf den Gehweg und krachte frontal gegen eine Straßenlaterne. Die Fahrerin blieb regungslos in ihrem Auto liegen. Ein aufmerksamer Zeuge leistete erste Hilfe, bis der Rettungsdienst eintraf. Die 46-Jährige erlitt nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht.

Ihr Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf 11.000 Euro geschätzt, am Fiat entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Feuerwehr und Mitarbeiter der Stadt Esslingen waren im Einsatz. Die Berkheimer Straße blieb etwa eine halbe Stunde voll gesperrt.