Neue Notaufnahme an Medius Klinik Nürtingen kurz vor Fertigstellung

1 Auf dem Dach der Notaufnahme befindet sich ein Hubschrauberlandeplatz, der rund um die Uhr angeflogen werden kann. Foto: Roberto Bulgrin

Im Spätsommer soll der Neubau auf dem Säer in Betrieb gehen. Notfallpatienten werden von einem ausgeklügelten Raumkonzept profitieren.











Link kopiert

Wer als Erster kommt, kommt auch als Erster dran – dieses Prinzip funktioniert in einer Notaufnahme nicht. Sehr dringlich oder weniger dringlich, das ist hier die entscheidende Frage. In der neuen Zentralen Notaufnahme (ZNA) der Medius Klinik Nürtingen wird sie künftig in zwei sogenannten Triage-Räumen beantwortet. Die Triage regelt die Reihenfolge der Patienten.