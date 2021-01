So viel kosten FFP2-Masken in Stuttgart

1 Die FFP2-Maske: Guter Schutz hat seinen Preis. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Zumindest medizinische Masken sind künftig Pflicht bei Fahrten in Bus und Bahn. Viele Fahrgäste werden aber gleich auf eine FFP2-Maske setzen. Doch diese Schutzmasken haben ihren Preis. Einen viel zu hohen, moniert ein Stuttgarter Großhändler und greift die Apotheken an.

Stuttgart - Der vermeintlich beste Schutz hat seinen Preis. Die so genannte FFP2-Schutzmaske ist nun doch kein verpflichtendes Utensil in sensiblen Bereichen, wie in der Bahn oder in Geschäften, geworden. Eine medizinische Mund- und Nasenbedeckung soll nach Beschluss der Bund-Länder-Runde am Dienstag genügen, um sich und andere vor einer Infektion mit dem Coronavirus zu schützen. Diese soll besser als die gebräuchliche Stoffmaske sein, aber nicht ganz so wirksam wie eine nach CE- und DIN-zertifizierte FFP2-Maske. Der Preis einer medizinischen OP-Maske liegt derzeit bei einer Zehnerpackung zwischen acht und zehn Euro.