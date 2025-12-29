Mediziner-Zulassung: Ärzte mit dubiosem Vorleben im Ausland

1 Nicht immer vertrauenswürdig: niedergelassene Ärzte Foto: Soeren Stache/dpa

Sie haben im Ausland Menschen geschädigt, dürfen im Südwesten aber frei praktizieren. Warum tun sich die Behörden so schwer mit fragwürdigen Medizinern?











Der Frauenarzt praktiziert im Süden Baden-Württembergs, unweit der Grenze zur Schweiz. Vor nicht allzu langer Zeit hat er sich in dem Städtchen niedergelassen. Nun ist er dabei, sich einen Stamm von Patientinnen aufzubauen. In den einschlägigen Online-Portalen erhält er gute Bewertungen: Als kompetent und einfühlsam wird er gelobt, man könne ihn nur weiterempfehlen.