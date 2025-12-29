Mediziner-Zulassung: Ärzte mit dubiosem Vorleben im Ausland
1
Nicht immer vertrauenswürdig: niedergelassene Ärzte Foto: Soeren Stache/dpa

Sie haben im Ausland Menschen geschädigt, dürfen im Südwesten aber frei praktizieren. Warum tun sich die Behörden so schwer mit fragwürdigen Medizinern?

Der Frauenarzt praktiziert im Süden Baden-Württembergs, unweit der Grenze zur Schweiz. Vor nicht allzu langer Zeit hat er sich in dem Städtchen niedergelassen. Nun ist er dabei, sich einen Stamm von Patientinnen aufzubauen. In den einschlägigen Online-Portalen erhält er gute Bewertungen: Als kompetent und einfühlsam wird er gelobt, man könne ihn nur weiterempfehlen.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-55 %
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
*anschließend 10,99 € mtl.
  • Exklusive Artikel, Serien und Abovorteile genießen
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
*anschließend 10,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.