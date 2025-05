Mediziner in Leinfelden-Echterdingen: Wie viele Ärzte in der Stadt fehlen

Gastronomie in Leinfelden Leinfelden kriegt eine schwäbisch-spanische Tapas-Bar

Nahezu ein Jahr lang stand das ehemalige Flair No. 2 leer, nun hat das Lokal am Neuen Markt wieder einen Betreiber gefunden. Lukas Giluk bringt ein Gastrokonzept nach Leinfelden, das bereits in Waldenbuch erfolgreich ist. Wann geht es los?