Medizincheck beim Präsidenten: Trump nach kognitivem Test: Hatte alle Antworten richtig

1 Donald Trump geriet beim Erzählen über seinen Gesundheitscheck regelrecht ins Schwärmen. Foto: -/Pool via AP/dpa

Zweifel an der mentalen Fitness von Joe Biden trieb den Demokraten aus dem Präsidentschaftsrennen. Aber auch Donald Trump war mit derlei Spekulationen schon konfrontiert. Nun versucht er vorzubauen.











Washington - US-Präsident Donald Trump hat bei seinem Routine-Gesundheitscheck auch einen kognitiven Test absolviert. Der 78-Jährige sagte, er habe die Sache anders machen wollen als sein Amtsvorgänger Joe Biden. Deshalb habe er auch einen kognitiven Test gemacht, den Biden verweigert habe. "Ich weiß nicht, was ich Ihnen anderes sagen soll, als dass ich alle Antworten richtig hatte", sagte der Republikaner vor Reportern. Details zur Art des Tests und zu den konkreten Ergebnissen nannte er jedoch nicht.

Trump sagte, er habe auch in der Vergangenheit schon mehrfach kognitive Tests bestritten und nie etwas falsch gemacht. Auch sonst schwärmte der Präsident über seinen Zustand bei dem Gesundheitscheck. "Insgesamt hatte ich das Gefühl, dass ich in sehr guter Verfassung war. Ein gutes Herz. Eine gute Seele. Eine sehr gute Seele." Der Bericht mit den Ergebnissen werde am Sonntag veröffentlicht, kündigte er an.

Der Präsidenten-Check und die Sache mit dem Alter

Es gehört zu den Besonderheiten der US-Politik, dass Präsidenten in den Vereinigten Staaten ab und an offenlegen müssen, wie es um ihre Gesundheit bestellt ist. Das ist nicht rechtlich vorgeschrieben, aber zu einer Art Ritual geworden, um das kein Präsident herumkommt.

Insbesondere bei Biden hatten die Gesundheitschecks jedes Mal einige Aufmerksamkeit auf sich gezogen, da es zum Ende seiner Amtszeit große Zweifel an der mentalen Fitness des Demokraten gab. Aus diesem Grund zog sich Biden nur Monate vor der Präsidentenwahl 2024 aus dem Rennen um eine zweite Amtszeit zurück. Biden war 2021 mit 78 Jahren als bis dahin ältester Präsident aller Zeiten ins Weiße Haus eingezogen. In dieser Rangliste löste ihn Trump bei seinem Amtsantritt im Januar ab. Der Republikaner zog ebenfalls mit 78 Jahren in die Regierungszentrale in Washington ein, war dabei aber ein paar Monate älter als zuvor Biden bei dessen Start. Trump wird im Juni 79 Jahre alt.

Trumps Demenz-Früherkennungstest 2018

Auch der Republikaner war in seiner ersten Amtszeit (2017 bis 2021) mit Spekulationen über seinen Geisteszustand konfrontiert gewesen - und mit Zweifeln an seiner mentalen Fähigkeit zur Ausübung des Amtes. Die versuchte Trump damals mit kognitiven Tests zu zerstreuen. Im Januar 2018 machte er einen Test, wie er unter anderem zur Früherkennung bei Verdacht auf Demenz und Alzheimer angewandt wird. Bei dem Test muss der Patient etwa gezeichnete Tiere wie einen Löwen oder ein Nashorn erkennen oder einen Würfel nachzeichnen. Dazu kommen Fragen, die auf Konzentrationsfähigkeit und Erinnerungsvermögen abzielen. Trump bestand damals mit 30 von 30 Punkten und äußerte sich darüber sehr stolz. Der Republikaner bezeichnete sich in der Vergangenheit selbst als "geistig sehr stabiles Genie".