Aktuelle Studien zeigen: Kalte Duschen können vor Infekten, Müdigkeit und depressiven Verstimmungen schützen.















Für die einen ist die Vorstellung davon schauderhaft, für die anderen ist sie Routine: die Dusche mit eiskaltem Wasser. „A cold shower a day keeps the doctor away.“ Für den Extremsportler Wim Hof – er hält mit sechs Minuten den Weltrekord fürs Schwimmen unter Eis – steht fest: Die tägliche kalte Dusche macht den Arzt entbehrlich. Hof kennt sich aus mit Kälte. Er trainiert derzeit in der BBC-Serie „Freeze the fear“ („Friere die Angst ein“) einige Prominente.