Medizin im Kreis Esslingen: Schneller Sepsis-Test rettet Leben

1 Chefarzt Torsten Schröder und sein Team nutzen ein innovatives Verfahren zur Erregerbestimmung – mit guten Ergebnissen. Foto: Britt Moulien

Die Medius Kliniken des Kreises Esslingen setzen bei Infektionen auf eine neue Bestimmungsmethode, die den Erreger in weniger als 24 Stunden identifiziert. Die Ergebnisse der Studie sind vielversprechend.











Infektionen sind eine der größten Herausforderungen in Deutschlands Krankenhäusern. Eine sehr schwere Form davon ist die Sepsis, umgangssprachlich auch als Blutvergiftung bekannt. Jedes Jahr erkranken in Deutschland etwa 230 000 Menschen an einer Sepsis, ein Viertel dieser Patienten stirbt sogar daran. Um sie erfolgreich zu behandeln, ist es wichtig, den genauen Auslöser – das können Bakterien, Pilze oder Viren sein – früh zu erkennen.