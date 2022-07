7 In der Küche der Medius Klinik Kirchheim wird täglich frisch gekocht. Um den logistischen Aufwand zu stemmen, sind die Abläufe streng getaktet. Foto: /Andreas Kaier

In der Medius Klinik Kirchheim werden täglich 1900 Mittagessen zubereitet – ein Spagat zwischen Kostendruck und Patientenzufriedenheit. Studien belegen, gesundes Essen kann die Genesung der Patienten unterstützen.















Zerkochte Nudeln, fades Gemüse, in pampiger Soße schwimmendes Fleisch – die Mahlzeiten in Krankenhäusern haben oft einen schlechten Ruf. René Durand arbeitet täglich gegen dieses Vorurteil an. Als Leiter der Speiseversorgung der Medius Kliniken Kirchheim und Nürtingen ist er neben Frühstück und Abendbrot für die Zubereitung von rund 1900 Mittagessen verantwortlich – und sich bewusst: „Gesundes Essen ist wichtig, besonders für kranke Menschen.“ Diverse Studien belegen, dass eine bedarfsgerechte Verpflegung die Genesung der Patienten unterstützen kann.