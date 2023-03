5 „Kollege DaVinci“ bei der Arbeit: Der Roboter hat vier Greifarme, die die Bewegungen des an der Steuerkonsole sitzenden Operateurs millimetergenau umsetzen. Foto: Medius Klinik/Verena Müller

Ein schonender Eingriff, der Kontinenz und Potenz erhält: Die Urologische Klinik der Medius-Klinik in Ruit bietet als einzige im Kreis Esslingen nun auch roboterassistierte Eingriffe an. Welche Vorteile das System bietet.















Zwei Finger jeder Hand in Schlaufen gesteckt, setzt Ali Sedar Gözen die winzige Schere an. Dabei schaut er durch ein klobiges Sichtgerät in die Bauchhöhle des Patienten und zwackt vorsichtig Millimeter für Millimeter Gewebe ab: Aufgrund einer Krebserkrankung im fortgeschrittenen Stadium muss dem Mann die Prostata entfernt werden. Der Chirurg steht bei dem Eingriff allerdings nicht direkt am Operationstisch, sondern sitzt etwa zwei Meter davon entfernt an einer sogenannten Steuerkonsole. Die Schnitte führt „Kollege Roboter“ aus.