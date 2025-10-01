Medius-Klinik Nürtingen: Neuer Chefarzt in der Frauenheilkunde

1 Privatdozent Sebastian Mayer ist in Owen aufgewachsen. Foto: privat

Die Frauenheilkunde und die Geburtshilfe an der Medius-Klinik in Nürtingen (Kreis Esslingen) bekommen einen neuen Chefarzt. Auf Andreas Funk folgt Sebastian Mayer.











Die Mediuskliniken haben in Nürtingen einen neuen Chefarzt für Frauenheilkunde und Geburtshilfe. Zum 1. Oktober übernimmt Privatdozent Sebastian Mayer diese Position und folgt damit auf Professor Andreas Funk, der Ende September nach mehr als einem Vierteljahrhundert als Chefarzt und zuletzt auch als Ärztlicher Direktor in den Ruhestand verabschiedet wurde.

Mayer verantwortet damit nun auch das seit mehr als 20 Jahren zertifizierte Brustkrebszentrum auf dem Nürtinger Säer. Für den Mediziner, der in Owen aufgewachsen und in Kirchheim zur Schule gegangen ist, bedeutet die neue Aufgabe ein Zurück zu den Wurzeln, wie es in einer Mitteilung der Medius-Klinik heißt.

Neuer Chefarzt: Von Günzburg-Krumbach zurück in den Kreis Esslingen

Mayer absolvierte demnach seine Facharztausbildung an den Universitätsfrauenkliniken in Würzburg und Freiburg. Anschließend war er viele Jahre an der Universitätsfrauenklinik Freiburg tätig, wo er sich auf die Brustdiagnostik und -chirurgie, die gynäkologische Onkologie sowie die minimal-invasive Chirurgie spezialisierte.

Der 50-Jährige arbeitete später als Leitender Oberarzt am Klinikum Memmingen und war zuletzt Chefarzt an den Kreiskliniken Günzburg-Krumbach. Seine Rückkehr in den Kreis Esslingen kommentiert er so: „Ich freue mich, zurück in die Region zu kommen, in der ich aufgewachsen bin. Mit den Medius Kliniken und den Menschen hier verbinde ich emotional sehr viel.“

Professor Andreas Funk hat sich in den Ruhestand verabschiedet. Foto: privat

Mit Mayer gewinne man einen ausgewiesenen Experten, der fachlich überzeuge und zugleich tief in der Region verwurzelt sei, wird Sebastian Krupp, der Geschäftsführer der Medius-Kliniken zitiert.

Fokus auf schonende Eingriffe und moderne Therapien in der Gynäkologie

Seine medizinischen Schwerpunkte lägen in der Mammachirurgie – insbesondere bei Brustkrebserkrankungen –, der gynäkologischen Onkologie und der minimal-invasiven Chirurgie. Dort wolle er den nächsten Schritt gehen mit einer Methode, die Patientinnen weniger belaste und in der Regel eine schnellere Genesung ermögliche, erklärt der Mediziner.

Nach eigenen Angaben verfügt die Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe an der Medius-Klinik Nürtingen über ein breites medizinisches Angebot. In der Geburtshilfe stehe eine individuelle, sichere und moderne Betreuung von Mutter und Kind im Mittelpunkt.

Das Brustzentrum betreue sowohl gutartige als auch bösartige Erkrankungen der Brust und im Bereich der Gynäkologie reiche das Leistungsspektrum von der Behandlung gutartiger Veränderungen bis hin zur umfassenden Versorgung bei Krebserkrankungen der weiblichen Geschlechtsorgane.