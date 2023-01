Medius-Klinik in Ostfildern-Ruit

1 Landrat Heinz Eininger (l.), Renate Heger (Ärztliche Leitung Ambulante Reha) und Benedikt Klein, Leiter des Vitalcenters, schauen Physiotherapeut Sebastian Lämmle zu. Foto: Ines Rudel

Das Vitalcenter an der Medius-Klinik in Ruit hat für 650 000 Euro einen Anbau erhalten. Acht neue Physiotherapiekabinen komplettieren das Angebot, das durch die Bauarbeiten am Standort eingeschränkt war.















Es sind zwar lediglich 160 Quadratmeter Fläche, aber die sind für die kreiseigene Medius Klinik im Ostfilderner Stadtteil Ruit von großer Bedeutung: Am Donnerstag wurde der Erweiterungsbau des Vitalcenters feierlich seiner Bestimmung übergeben. In nur zehn Monaten Bauzeit wurde der 650 000 Euro teure Modulbau „auf dem letzten freien Grundstück“ an der Klinik errichtet, sagte Esslingens Landrat Heinz Eininger bei der symbolischen Übergabe des Schlüssels, der diemal aus Hefeteig war.