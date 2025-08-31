Meditativer Waldspaziergang: Achtsamkeit unterm Blätterdach
9
Ein Spaziergang der besonderen Art – zu dem auch meditative Besinnung rund um einen Baum gehört. Foto: Tim Kirstein

Eintauchen in die Atmosphäre des Waldes und dabei die innere Ruhe finden – am Samstag lud der Schwäbische Albverein in Frickenhausen dazu ein.

Noch ist der Himmel über Linsenhofen wolkenverhangen, doch das schreckt die heitere Truppe, die sich an diesem Samstagmorgen vor der Otto-Maisch-Halle im Frickenhausener Ortsteil versammelt hat, nicht ab. Den Vormittag über werden sie sich auf eine kleine Wanderung durch die örtlichen Wälder begeben und mit allen Sinnen in diese eintauchen – „Waldbaden“ steht auf dem Programm. Angeleitet werden sie dabei von Regine Erb, Vizepräsidentin des Schwäbischen Albvereins und Kursleiterin für Streuobstwiesen- und Waldbaden.

