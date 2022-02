1 Medikamente sollten nicht einfach in Toilette oder Spüle entsorgt werden. Foto: imago images/Lobeca/Felix Schlikis

Viele Menschen schmeißen abgelaufene Medikamente einfach in die Toilette oder Spüle. Bei der Entsorgung muss jedoch auf einiges geachtet werden, um der Umwelt nicht zu schaden.















Link kopiert

Stuttgart - Viele Menschen machen sich keine Gedanken, wie sie abgelaufene Medikamente entsorgen. Zu viele Arzneimittel werden daher unsachgemäß in der Toilette oder Spüle entsorgt. Dabei ist vielen nicht bewusst, welche negativen Auswirkungen dieses unbedachte Entsorgen auf die Umwelt haben kann.

Lesen Sie aus unserem Angebot: Wann kommt denn nun das E-Rezept?

Viele Apotheken nehmen auf Nachfrage abgelaufene Arzneimittel zurück und bieten den Service an, diese zu entsorgen. Durch die fachgerechte Entsorgung gelangen keine unnötigen Arzneimittelrückstände in die Umwelt.

Können abgelaufene Medikamente in den Restmüll? Über die richtige Entsorgung abgelaufener Arzneimittel geben wir in diesem Video einen Überblick.

Abgelaufene Medikamente gehören nicht ins Klo oder die Spüle

Über das Abwasser können Arzneimittelrückstände in die Gewässer gelangen und dadurch Pflanzen und Tiere belasten. So rät auch die Verbraucherzentrale, abgelaufene Medikamente nicht über die Toilette oder Spüle zu entsorgen, da die Stoffe der alten Pillen, Säfte oder Tropfen in Kläranlagen nicht vollständig abgebaut werden.