Medienhüter maßregeln Querdenker-TV: Hohes Bußgeld für Stuttgarter Arzt Wilfried Geissler

1 Wilfried Geissler (links) und Stefan Magnet, hier bei einem gemeinsamen Interview, sind Brüder im Geiste. Foto: Screenshot/SRGT

Weil er in seinem Ein-Mann-Fernsehen Sendungen des österreichischen Verschwörungssenders Auf1 übertragen hat, muss der Stuttgarter Arzt Wilfried Geissler fast 200 000 Euro zahlen.











Um seinen Zusehern klar zu machen, um was es geht, greift Stefan Magnet zu drastischen Worten: „Die Globalisten“ hätten zum „absoluten finanziellen Vernichtungsschlag“ ausgeholt, sagt der Chefredakteur des Linzer Online-Senders Auf1 in einem seiner neuesten Videos. „Das System will uns ausradieren, weil wir ihm unbequem geworden sind.“ Und dann bittet er sein verschwörungsgläubiges Publikum, das sich längst über ganz Österreich, Deutschland und die Schweiz erstreckt, um Geld. „Wir können diesen heftigen Angriff nur mit Ihrer Unterstützung abwenden.“