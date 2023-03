1 Thomas Tuchel soll die Bayern bereits am Montag trainieren, heißt es. (Archivbild) Foto: dpa/Robert Michael

Nach dem Paukenschlag beim FC Bayern München, als die Trennung von Trainer Julian Nagelsmann bekannt wurde, soll es laut Medienberichten jetzt schnell gehen. Thomas Tuchel soll die Nachfolge schnellstmöglich antreten.















Link kopiert

Thomas Tuchel soll seinen Trainerjob als designierter Nachfolger des offenbar scheidenden Julian Nagelsmann bei Bayern München angeblich schnellstmöglich antreten und schon am Montag das Training an der Säbener Straße leiten. Wie die Bild-Zeitung am Freitagmorgen berichtete, wird Tuchel den Rekordmeister auf das Bundesliga-Spitzenspiel am 1. April gegen Tabellenführer Borussia Dortmund vorbereiten.

Unsere Empfehlung für Sie Medienberichten zufolge FC Bayern trennt sich von Trainer Nagelsmann Die Niederlage in Leverkusen war zu viel: Der FC Bayern trennt sich Medienberichten zufolge von Trainer Julian Nagelsmann. Der Nachfolger soll bereits feststehen.

Tuchel, der mit dem FC Chelsea 2021 die Champions gewonnen hat und dort im September 2022 entlassen wurde, war von 2015 bis 2017 Trainer beim BVB. Danach arbeitete er als Cheftrainer bei Paris St. Germain.

Bayern aktuell hinter Dortmund

Am Donnerstagabend hatten mehrere Medien übereinstimmend von der bevorstehenden Entlassung Nagelsmanns berichtet. Der 35-Jährige spielt mit den Bayern die schlechteste Bundesliga-Saison seit elf Jahren. Am Sonntag hatte München 1:2 bei Bayer Leverkusen verloren und rutschte damit in der Bundesligatabelle auf den zweiten Platz hinter Dortmund ab.