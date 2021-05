1 Mit der Übernahme wäre Breuninger an zwölf Standorten vertreten. Foto: Lichtgut/Achim Zweygarth

Der Modehändler Breuninger expandiert und kauft laut der Zeitschrift „Textilwirtschaft“ das Traditionshaus Konen mit Filialen in München und Luxemburg.

Stuttgart/München - Das Stuttgarter Modehaus Breuninger übernimmt einem Medienbericht zufolge das traditionsreiche Münchner Kaufhaus Konen. Wie das Fachmagazin „Textilwirtschaft“ in seiner Onlineausgabe berichtet, sei der Kaufvertrag besiegelt. Bis Montag sollen die Konen-Mitarbeiter informiert werden. Von Breuninger wurde der Bericht nicht kommentiert. Der Verkauf steht offenbar noch unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die Kartellbehörden.

Der Name Konen ist seit 85 Jahren in München ein Begriff

Das aus der Kleiderfabrik Isidor Bach hervorgegangene und unter dem Namen Konen seit 85 Jahre etablierte Modehaus gehört zu den alteingesessenen Marken Münchens. Die Filiale an der Sendlinger Straße liegt wenige Gehminuten vom Marienplatz entfernt und umfasst 12 500 Quadratmeter Verkaufsfläche. Zum Unternehmen gehört zudem ein weiteres Modehaus in Luxemburg. In München steht es in Konkurrenz zu Häusern wie Oberpollinger, Ludwig Beck und Lodenfrey, die wie Konen in der Münchner Fußgängerzone zu finden sind.

Für Breuninger wäre der Zukauf ein bedeutender Schritt in eine weitere deutsche Großstadt, der zwölfte Standort insgesamt.(StN)