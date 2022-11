1 Der Linienbus blieb im Drive-In des Schnellrestaurants hängen. Foto: dpa/Markus Brandhuber

Dieses Wendemanöver ging gehörig schief – und sorgt derzeit auch über die Grenzen Heidenheims hinaus für viel Gesprächsstoff. Doch was war passiert?

Nach Angaben der Polizei fuhr eine 51-jährige Frau am Donnerstag gegen 15.45 Uhr mit einem Linienbus in den Drive-In-Schalter eines McDonalds in Heidenheim – zwar wollte die Busfahrerin auf dem Gelände wohl nur wenden und keinen Burger bestellen, nichtsdestotrotz blieb es eine schlechte Entscheidung, wie sich schnell herausstellte. Offenbar unterschätzte die 51-Jährige die Höhe ihres Fahrzeuges – der Bus blieb an einer Schilderbrücke im Drive-In des Schnellrestaurants hängen, so die Polizei weiter.

Drive-In-Schalter muss gesperrt werden

Die Feuerwehr war mit mehreren Kräften im Einsatz und befreite den Bus schließlich aus seiner misslichen Lage. Glücklicherweise wurde bei dem Vorfall niemand verletzt – dennoch entstand bei dem Vorfall ein Schaden in Höhe von rund 14.000 Euro. Schlechte Nachrichten gab es derweil auch für hungrige Fastfood-Fans: der Drive-In Schalter des Schnellrestaurants musste aus Sicherheitsgründen laut „SWR“ zunächst gesperrt werden.