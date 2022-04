1 Beim Fußballspiel wurde den Anwesenden schnell wieder warm. Foto: Ines Rudel

Bei eisigem Wind und Schneeregen sind im Sportpark Weil die beiden neuen McArenen eröffnet worden. Neben den Vertretern der Vereine FC Esslingen und SV 1845 Esslingen, die sich in einer Betreibergesellschaft um die Pflege und Bewirtschaftung des Sportparks kümmern, war auch der Esslinger Sportbürgermeister Yalcin Bayraktar bei der Einweihung zu Gast. Er sagte in seiner Rede, die beiden überdachten Sportplätze würden „den Esslinger Schulen, dem Vereinssport in der ganzen Stadt und vor allem dem Quartier, den Menschen hier vor Ort, sicher gute Dienste leisten.“

Belag wird eingespielt

Zur Einweihung, und weil die Kälte den Besuchern schnell unter die Kleidung kroch, animierte eine Zumba-Trainerin zum Tanz und zur Bewegung. Im Anschluss wurde ein Fußballspiel in einer der beiden Arenen angepfiffen. Dort spielten Vereinsmitglieder, Mitarbeiter der Stadtverwaltung, unter ihnen Bayraktar, sowie Spieler der Inklusionsmannschaft TVN/FCE United gegeneinander. Das Gemeinschaftteam des TV Nellingen und des FC Esslingen besteht aus Menschen mit und ohne Behinderung. Durch die vielen kurzen Antritte auf dem Kompaktfeld wurde den Kickern schnell warm – und der Belag in der Arena schon einmal eingespielt.

„Es ist großartig und emotional auf eine gewisse Weise, dass wir gemeinsam dieses großartige Gelände hinbekommen haben. Es war harte Arbeit“, sagte Sven Fries nach dem Eröffnungsspiel. Im FCE-Vorstand ist er seit Kurzem für das Ressort Soziales zuständig und war an der Umsetzung der Arenen beteiligt. Es liege aber auch noch eine Menge Arbeit vor den Vereinen, sagte Fries, denn das Gelände müsse bewirtschaftet und mit Leben gefüllt werden. „Wir wollen für alle Menschen da sein, nicht nur für die Vereine. Das ist uns wichtig“, betonte er. Ohne die Förderung durch Land und Bund wäre der Bau der Freilufthallen nicht möglich gewesen, sagte Bayraktar. Die McArenen wurden mit 712 000 Euro gefördert. In Anbetracht der Gesamtkosten in Höhe von knapp 1,1 Millionen Euro betonte Bayraktar jedoch: „In Zeiten knapper Kassen ist das ein finanzieller Kraftakt. Es zeigt aber auch, dass unserer Stadtgesellschaft der Sport wichtig ist und wir dessen Bedeutung sehr schätzen.“

Zeitfenster online buchbar

Nach der Eröffnung sind die ­Arenen nun offiziell in Betrieb. Bei ihnen handelt es sich um überdachte Multifunktionssportplätze, die im Inneren beleuchtet und technisch sehr gut ausgestattet sind. Der Vorteil der Kompaktfelder: Durch das Dach sind die Sportler vor Wind und Wetter geschützt. Auch in den Sommermonaten, bei heißen Temperaturen, soll die Anlage für gute klimatische Bedingungen sorgen. Gebaut wurden sie von der Firma Mc­Arena, die in Deutschland bereits mehrere Kalthallen gebaut hat. Die Plätze in Esslingen sind jedoch die ersten, auf deren Dach Solarpanels installiert und eine Begrünung angepflanzt wurden. Vorgesehen sind die Hallen für Schulen, die Vereine und jeden, der darauf Sport treiben möchte. Online haben Interessierte die Möglichkeit, Zeitfenster zu buchen. Eine Stunde kostet 40 Euro, für Anwohner des Sportparks nur die Hälfte.

Weitere Informationen online unter www.mcarena.de/esslingen