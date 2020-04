Coronavirus in Baden-Württemberg Corona: der aktuelle Stand im Land

Fast 1300 neue Corona-Infektionen werden in Baden-Württemberg erfasst. Insgesamt entspricht die Menge der Infizierten in etwa der Größe einer Stadt wie Plochingen. Aber die Zahlen steigen in den Stadt- und Landkreisen unterschiedlich stark, wie unsere Auswertung ergibt.