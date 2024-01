Maximus-Fight-Night in Esslingen: Schnelle Schläge und gezielte Tritte

1 Die Kickboxerin aus Linsenhofen Charly Glaser (links) gegen Hannah Kreie. Foto: /Marco Baumann

Die dritte Maximus-Fight-Night beschert den Zuschauern in Esslingen hochklassige Kämpfe. Die Linsenhofenerin Charly Glaser siegt in der zweiten Runde.











Link kopiert

Die Kämpfer schauen sich in die Augen und tänzeln auf der Stelle. „Fight“ schreit der Ringrichter und eröffnet damit die letzte Runde. Für Daniel Mark von der Kampfsportakademie Esslingen geht es um den Einzug ins Finale des Super-Six-Turniers in der Gewichtsklasse bis 72,5 Kilogramm. Den schnellen Schlägen mit den Fäusten folgen Tritte gegen den Oberschenkel – ganz nach dem K1-Regelwerk. Bei jeder Bewegung zucken die Muskeln, Schweiß fliegt durch die Luft. Bis zum Ende der dritten Runde geben beide Kämpfer alles, ihre Erschöpfung lassen sie sich kaum anmerken. Dann ertönt die Glocke und der Kampf ist zu Ende. „Die ersten zwei Runden gehören uns“, ruft Marks Trainer Massimo De Lorenzo seinem Kollegen aus der anderen Ringecke zu. Und so ist es auch, der Esslinger Lokalmatador Mark zieht in das Finale ein.