Maximus-Fight-Night in Esslingen

1 Die Linsenhofenerin Charly Glaser möchte am späten Samstagabend erneut jubeln. Foto: /Markus Brändli

Die dritte Maximus-Fight-Night steht in den Startlöchern. Wieder mit dabei ist die Linsenhofenerin Charly Glaser.











Es geht wieder hart zur Sache. Denn wenn am Samstag (17 Uhr) die Ringglocke ertönt und somit die erste Runde der dritten Auflage der Maximus-Fight-Night in Esslingen eingeläutet wird, können sich Kickbox-Fans in der Sporthalle im Sportpark Weil auf intensive Kämpfe zwischen fairen Sportlern einstellen.