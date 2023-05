Maximus fight Night in Esslingen

1 Daniel Mark (rechts) unterliegt seinem Gegner Valentin Knau in der fünften Runde. Foto: /Herbert Rudel

Zum zweiten Mal fand in Esslingen das Kickbox-Event Maximus Fight Night statt. Eine Veranstaltung mit brutalen Kämpfen in freundlicher Atmosphäre.















Link kopiert

Flammen schießen rechts und links aus Boden. Das Publikum wird laut, als Lokalmatador Daniel Mark von der Kampsportakademie Esslingen im Kegel des Suchscheinwerfers durch den dichten Qualm der Nebelmaschine zum Ring schreitet. Es ist eben nicht nur eine Sportveranstaltung, sondern auch ein Unterhaltungsevent. Das rustikale Ambiente der Esslinger Eishalle scheint wie gemacht für die fast ausverkaufte zweite Auflage der Maximus Fight Night. Erst seit einem Jahr kämpft der 18-jährige Kickboxer im Vollkontakt. Der Blick ist ernst, sein Gegner erfahren. Kurz bevor die Ringglocke ertönt, wird ein letztes Mal der Trainer umarmt. Dann geht es hart zur Sache. Neben Kicks und Schlägen an den Kopf sind auch Kniestöße erlaubt – K1-Regeln. Schon in der zweiten Runde fließt das Blut. Mark verpasst seinem Gegner einen Cut an der Augenbraue. Der scheint das aber nicht einmal zu bemerken.