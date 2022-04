1 Max Raabe hat den unverwechselbaren Dreh der „Goldenen Zwanziger“ raus. Foto:

Die Musik der 20er- und 30er-Jahre fasziniert Max Raabe ebenso wie das damalige Lebensgefühl. Die originellsten Songs jener wild bewegten Zeit präsentiert er zusammen mit dem Palast-Orchester – am 11. Mai auch in Esslingen.















Link kopiert

Ihre Leidenschaft ist die Musik der 20er- und frühen 30er-Jahre. Und die spielen Max Raabe und das Palast Orchester so authentisch, dass man sich wie in den Tanzdielen und Konzertpalästen jener Zeit fühlt. Raabe ist Perfektionist: Er interpretiert die Songs jener wild bewegten Jahre mit musikalischer Finesse und unverwechselbarem Zeitkolorit. Und er wagt mit Titeln aus eigener Feder wie „Kein Schwein ruft mich an“ oder „Küssen kann man nicht alleine“ auch den Spagat zwischen Gegenwart und Vergangenheit. Mit dem Programm „Guten Tag, liebes Glück“ sind Max Raabe & Palast Orchester am 11. Mai in Esslingen zu Gast. Im Gespräch mit unserer Zeitung verrät der Meister der nostalgischen Klänge, was ihn an der Musik von anno dunnemals reizt.