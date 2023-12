Matthias Dornfelds Malerei in Esslingen: Der naive Blick lässt die Friedenstaube fliegen

Matthias Dornfelds Malerei in Esslingen

1 Provokanter Blickfang: Die Werke von Matthias Dornfeld in der Villa Merkel. Foto:

Ungestüm und provokant wirken die Werke des Malers Matthias Dornfeld. Der Kunstverein zeigt das Werk des gebürtigen Esslingers in der Villa Merkel.











Link kopiert

Mit einem Lächeln begrüßt das blaue Männergesicht die Besucher der Galerie in der Esslinger Villa Merkel. Das naive Kunstwerk des Malers Matthias Dornfeld hat etwas Befreiendes. Kaltes Blau wirkt zwar unheimlich. Doch der freundliche Gesichtsausdruck überstrahlt alles. Auf den ersten Blick erinnert das Bild zwar an kindliches Gekritzel. Bei genauem Hinsehen aber lässt sich die Vielschichtigkeit der Figur schön erkennen. Linien, Farben und Formen sind klug konzipiert. Bis 28. Januar 2024 zeigt der Kunstverein die Werke des Malers, der 1960 in Esslingen geboren wurde.