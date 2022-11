10 Wurde in Bielefeld nicht glücklich: Mateo Klimowicz. In unserer Bildergalerie sehen Sie alle Spieler des VfB, die im Moment an andere Clubs verliehen sind. Foto:

Mateo Klimowicz und Ömer Beyaz haben auch bei ihren neuen Vereinen in der zweiten Liga einen schweren Stand und kommen kaum zum Zug. VfB-Sportdirektor Sven Mislintat will dem nicht tatenlos zusehen.















Neun Spieler hat der VfB Stuttgart zu Saisonbeginn an andere Clubs verliehen. Doch für die meisten von ihnen verlief der Neustart enttäuschend. Nur wenige Erwartungen konnten erfüllt werden. Das gilt nicht nur, aber insbesondere für Mateo Klimowicz (22) und Ömer Beyaz (19). Obwohl eine Klasse tiefer angesiedelt, halten sich die Einsatzzeiten für Klimowicz (Arminia Bielefeld) und Beyaz (1. FC Magdeburg) in sehr überschaubarem Rahmen. Am Sonntag trafen beide im direkten Duell aufeinander. Bielefeld gewann mit 3:1, doch Klimowicz und Beyaz spielten noch nicht einmal eine Nebenrolle. Klimowicz saß 90 Minuten auf der Bank, Beyaz stand wie so häufig nicht im Kader.