Matcha-Latte statt Konferenzen: Teilzeit-Debatte: Warum sitzen so viele Stuttgarter vormittags im Café?
Bürostuhl gegen Polstersessel: Wer geht werktags ins Café? Foto: imago/Westend61

Warum sind Stuttgarter Cafés am Vormittag rappelvoll? Müssen die Leute nicht arbeiten? Eine Reportage zwischen Hafer-Cappuccino und Teilzeitfaulheit.

Es ist Mittwoch, kurz vor 10 Uhr. Ich sitze in einem Café im Stuttgarter Süden und verpasse gerade die tägliche Konferenz mit meinem Team. Nicht weil mir Arbeitszeitbetrug an diesem regnerischen Morgen sinnvoller erscheint, als in müde Gesichter zu blicken und Zahlen zu analysieren. Nein. Ich möchte wissen, wer die Menschen sind, die am Vormittag so viel Zeit mitbringen, um sich vom gemächlichen Barista ein Herz in den Hafer-Cappuccino gießen zu lassen. Treiben sie Deutschland an den Abgrund?

