Einblicke in den Tierwohl-Schweinestall

Mastbetrieb in Neuhausen

1 In einer Suhle kühlen sich die Schweine im Tierwohlstall des Burghofs in Neuhausen nicht nur an heißen Tagen ab. Im Maststall haben sie auch mehr Platz. Foto: Horst Rudel

Mit einer hohen Investition hat Annette Schaller in Neuhausen einen Tierwohlstall für 600 Schweine gebaut. Agrarminister Peter Hauk besuchte das Projekt.

Neuhausen - Die regionale Schweinemast stärken will Peter Hauk (CDU), Agrarminister des Landes Baden-Württemberg. Auf seiner Sommertour machte der Landespolitiker auch in Neuhausen im Tierwohlstall der Familie Schaller Station. „Es ist wichtig, dass wir die Fleischproduktion in unserer Region stärken, damit wir da nicht auf den Import angewiesen sind“, sagte der Minister für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz. Dafür mache sich sein Ministerium auch mit Fördergeldern stark.