Massive Kritik am Tüv: Stuttgarter Fahrschulen schlagen Alarm: Prüfungen werden bald noch teurer

Stuttgarter Frühlingsfest 2025 (K)ein Zuckerschlecken? Das kosten Schokoäpfel, Crêpes und Co.

Köstlichkeiten aus aller Welt locken Genießer ab dem 19. April auf das Stuttgarter Frühlingsfest. Die Inflation nagt an den Leckereien – doch die Verkäufer wollen die Preise auf Vorjahresniveau halten. Was kosten Crepes und Co.?