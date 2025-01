Massive Glätte in Stuttgart und Region: Über 100 Unfälle am Mittwochmorgen – Blitzeis sorgt für Verkehrschaos

1 Der Deutsche Wetterdienst hat eine Warnung vor Glatteis durch gefrierenden Nieselregen herausgegeben. (Symbolbild) Foto: dpa/Bernd Wüstneck

In Stuttgart und der Region herrscht am frühen Mittwochmorgen Blitzeis auf den Straßen. Durch die massive Glätte kommt es zu zahlreichen Unfällen. Die Polizei ist im Dauereinsatz.











Man merkt es an diesem Mittwochmorgen bereits beim ersten Schritt vor die Haustür: Die Gehwege und Straßen sind spiegelglatt. In den frühen Morgenstunden kommt es in der Region Stuttgart am Mittwoch in vielen Bereichen zu Blitzeis.

Die Polizei ist am Mittwochmorgen im Dauereinsatz. „Gegen 5.15 Uhr ging es los, seither sind bei uns über 100 Unfälle eingegangen“, berichtet die Pressesprecherin der Polizei Stuttgart (Stand 8.15 Uhr). Bei den Unfällen sei seither noch nichts Schlimmeres passiert, es gäbe keine Verletzten, teilt die Polizei mit.

Staus im Berufsverkehr und Verzögerungen im Öffentlichen Nahverkehr

Besonders auf der A8 kommt es derzeit zu Staus aufgrund der Glätte. Laut SWR-Informationen kam es auf der Autobahn in Höhe Stuttgart-Degerloch beispielsweise bereits zu einem Unfall.

Auch im Ostalbkreis, Kreis Schwäbisch Hall sowie im Rems-Murr-Kreis ereigneten sich wegen des einsetzenden Eisregens bereits insgesamt 259 Verkehrsunfälle, wie die Polizei mitteilt (Stand 9.15 Uhr). Hierbei kamen laut Polizei in insgesamt zehn Fällen Personen zu Schaden. Nach bisherigem Kenntnisstand wurden alle leicht verletzt.

Auch der VVS informiert über mögliche Verspätungen und einzelne Fahrtausfälle bei allen SSB-Buslinien in Stuttgart und Region durch das Glatteis. vor allem beim Ein- und Ausstieg sollen Fahrgäste außerdem besonders vorsichtig sein.

Glätte geht erst im Laufe des Vormittags zurück

Thomas Schuster vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Stuttgart erklärt: „Diese Glätte entsteht durch den ein bis zwei Grad warmen Sprühregen, der zwar in geringen Niederschlagsraten fällt, aber dann auf die -3 Grad kalte Straße fällt und dadurch gefriert“. Gegen 4.30 Uhr seien über der Region Stuttgart die ersten Tropfen gefallen und es sei zu dem Blitzeis gekommen, so der Meteorologe.

Polizei rät vom Autofahren ab – auch Gehwege spiegelglatt

Der Hauptniederschlag sei mittlerweile zwar vorüber, die Glätte dürfte aber noch bis elf Uhr anhalten. Erst dann könnte die Temperatur des Bodenbelags auf über 0 Grad steigen und es könnte Entwarnung vor der Glättegefahr gegeben werden.

Die Polizei rät aktuell jedoch allen, die nicht auf ihr Auto angewiesen sind, es stehen zu lassen, solange die Glättewarnung noch besteht. Auch auf Gehwegen und anderen Fußwegen ist Vorsicht geboten.