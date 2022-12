1 Eine Protestwelle rollt durch die Straßen Londons. Foto: Imago//Tayfun Salci

Eine Streikwelle rollt durch Großbritannien. Kein Tag vergeht ohne erbitterte Arbeitskämpfe. Und es könnte noch schlimmer kommen.















Es ist ein Adventskalender ganz besonderer Art: Statt mit kleinen Überraschungen zeigt die Zeittafel jeden Morgen die jüngsten Streikdaten der Vorweihnachtszeit in Großbritannien. Mittlerweile vergeht kein Tag mehr, an dem man nicht von irgendwo her Arbeitskämpfe gemeldet werden, die das Leben Hunderttausender berühren. Eine Streikwelle, wie sie das Land seit über 40 Jahren nicht mehr erlebt hat, hat das Vereinigte Königreich in diesem Dezember erfasst.