Die Sorge war groß – nicht um ein menschliches Wesen oder einen der Sportler. Aber: Zuletzt vermisste der Handball-Bundesligist TVB Stuttgart sein Maskottchen. Oder besser: das Kostüm von Johnny Blue.

Der ist der heimliche Star bei den Heimspielen des TVB in der Porsche-Arena und auch bei zahlreichen Aktionen außerhalb der Heimspielstätte. Der Kopf des Maskottchens Kopf ähnelt einer Disco-Kugel. In jeder einzelnen Haarfaser steckt eine LED-Leuchte. Der TVB-Geschäftsführer Jürgen Schweikardt spricht von 200 Stunden Handarbeit und einem Materialwert von 7000 Euro. Auch deshalb war das Verschwinden gar nicht besonders lustig.

Die Aufmerksamkeit für den TVB war groß ob der Verschwundenen Maskerade, die normalerweise in einer Kiste in der Porsche-Arena aufbewahrt wird. Nach rund einer Woche des Suchens ist nun das Aufatmen groß. Denn: Johnny Blue ist wieder aufgetaucht.

Nach Angaben des Vereins fand ein Techniker die Kiste mit dem Kopf des Maskottchens in einem temporären Außenlager der Porsche-Arena. Das wurde genutzt, da es durch zahlreiche Veranstaltungen in der jüngeren Vergangenheit immer wieder Umbauten in der Veranstaltungshalle gebeben hatte.

„Wir sind sehr froh, dass wir unseren Johnny nun wieder haben“, sagt Jürgen Schweikardt, „Heimspiele ohne die Freude unserer kleinen Fans über Johnny Blue sind einfach nicht das Gleiche. Schön, dass wir ab sofort wieder auf ihn zählen können.“

Der Finder, Tony Moritz, hat zum Dank zwei Dauerkarten für die neue Saison geschenkt bekommen. Wen er dann regelmäßig treffen wird? Genau: Johnny Blue.