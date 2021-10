1 Die Maskenpflicht im Unterricht fällt im Land am Montag, 18. Oktober. Foto: dpa/Matthias Balk

Wäre die Abschaffung der Maskenpflicht im Unterricht zum 18. Oktober bereits früher nötig gewesen? Und ist der aktuelle Weg wirklich sinnvoll? Ärzte, Lehrer und Eltern diskutieren – auch auf Social-Media.















Esslingen - In Bayern wurde die Pflicht für das Tragen von Masken im Schulunterricht bereits zum 4. Oktober abgeschafft. Auch in Baden-Württemberg soll die Pflicht entfallen – jedoch erst, wenn am 14. Oktober die neue Coronaschutzverordnung in Kraft tritt. „Es nervt, dass wir (Baden-Württemberg) mal wieder den Kürzeren ziehen und bis zum 18.10. warten müssen!“, kommentiert eine Facebook-Userin unter einem entsprechenden Post der Eßlinger Zeitung.