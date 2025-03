Maserati und Golf kollidieren bei Neckartenzlingen: Schlagstock und Düfte im Unfallwagen

1 Nach einem Unfall machte die Polizei einen überraschenden Fund. Foto: Robert Michael/dpa

Zwei Autos sind am Samstag an der Auffahrt bei Neckartenzlingen zur Bundesstraße 312 zusammengestoßen. Nun beschäftigt nicht nur der Unfall die Polizei, sondern auch ein Schlagstock und wertvolle Parfümflaschen, die bei der Unfallaufnahme entdeckt wurden.











Ein Leichtverletzter und Schaden in Höhe von etwa 27 000 Euro waren nach einem Verkehrsunfall zu beklagen, der sich am Samstag auf der Auffahrt zur Bundesstraße 312 in Richtung Metzingen ereignet hat. Nicht nur der Zusammenstoß beschäftigt nun die Polizei. Gegen 15.15 Uhr wollte der 47-jährige Fahrer eines VW Golf auf die Bundesstraße auffahren. Dabei übersah er einen ordnungsgemäß fahrenden Maserati. Die Fahrzeuge stießen zusammen, das rechte Vorderrad des Golfs brach ab. Der Beifahrer wurde durch den ausgelösten Airbag des Golfs leicht verletzt und musste in eine Klinik gebracht werden. Bei der Unfallaufnahme fanden die Beamten im Maserati diverse Parfümflaschen im Gesamtwert von etwa 1000 Euro und einen Schlagstock. Da der Fahrer des Wagens die Herkunft der Flakons nicht belegen konnte, wurden die Parfümflaschen beschlagnahmt. Die Polizei hat Ermittlungen eingeleitet.