1 Bernd Sigel an der Butterbrezelmaschine Foto: Marion Brucker

Zwei schwäbische Tüftler aus dem Rems-Murr-Kreis haben eine Butterbrezelmaschine erfunden. Bernd Sigel von der Bäckerei Scholderbeck aus Weilheim hat sie angeschafft und regelmäßig im Einsatz.















Morgens zwischen vier und fünf Uhr muss es schnell gehen in der Backstube der Biobäckerei Scholderbeck in Weilheim an der Teck. Dann stehen die Fahrer der Kleintransporter vor den Toren, um die Backwaren in die Filialen und an die Kunden, etwa Kantinen und Schulen, zu verteilen. Täglich rund 4000 Brezeln gehen aus der Backstube, darunter auch mit Butter bestrichene. „Zu Spitzenzeiten können es 400 Butterbrezeln in der Nacht sein“, erklärt Bäckermeister und Geschäftsführer Bernd Sigel.