1 Das Beschichtungsverfahren soll die Feinstaubemissionen stark reduzieren. Foto: Nagel

Die Maschinen- und Werkzeugfabrik Nagel aus Nürtingen bietet ein spezielles Verfahren für Beschichtungen von Bremsscheiben. Dieses soll die Feinstaubemissionen stark reduzieren. Das Kundeninteresse sei groß.















Die geplante Fahrzeugsschadstoffnorm Euro 7 soll 2025 greifen. Noch gibt es keine Einigung in der EU. Doch viele Autozulieferer, Anlagen- und Maschinenbauer bringen sich mit Entwicklungen, die den Schadstoffausstoß auf der Straße weiter reduzieren sollen, in Position. So auch Nagel. Das Nürtinger Unternehmen setzt auf feinstaubarme Bremsscheiben und will Anlagen für ein spezielles Beschichtungsverfahren auf den Markt bringen.