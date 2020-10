28 Corona-Infizierte in Pflegeheim – ein Todesfall

Marxzell in Baden-Württemberg

1 In einem Seniorenheim in Marxzell haben sich mehrere Bewohner und Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert. Foto: dpa/Oliver Berg

18 Bewohner und zehn Mitarbeiter eines Pflegeheims im Kreis Karlsruhe haben sich mit dem Coronavirus infiziert. Es müsse mit schweren Krankheitsverläufen gerechnet werden werden, befürchtet das Gesundheitsamt.

Marxzell - In einem Seniorenwohn- und Pflegeheim in Marxzell (Kreis Karlsruhe) haben sich 18 Bewohner und zehn Mitarbeiter nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Einer der Bewohner sei gestorben, teilte der Kreis Karlsruhe am Sonntagabend mit.

Nun würden alle weiteren Bewohner und Mitarbeiter getestet. „Das Infektionsgeschehen beschränkt sich bisher auf einen Wohnbereich, in dem 20 Seniorinnen und Senioren leben. Hinweise, dass sich die Infektion weiter in dem Heim verbreitet, gibt es bislang nicht“, sagte der stellvertretende Leiter des Gesundheitsamtes, Ulrich Wagner.

Es müsse aber mit weiteren schweren Krankheitsverläufen gerechnet werden.