Martinsumzüge auf den Fildern: Wann sind die Laternenumzüge auf den Fildern?

Laternen gezückt und los geht's: im November gibt es einige Laternenumzüge auf den Fildern.

Welche Veranstaltungen gibt es zu Sankt Martin in Leinfelden-Echterdingen und Filderstadt? Wir haben die Übersicht.











Die Tage werden trüber, es wird früher dunkel, und in den Kindergärten ist man schon seit Wochen beschäftigt, Laternen zu basteln: Die Martinsumzüge zum Fest des heiligen St. Martin am 11. November stehen wieder ins Haus. Was passiert auf den Fildern dazu?

Zum großen Martinsumzug lädt die katholische Kirche Filderstadt am Dienstag, 11. November, auf den Kirchplatz vor der Kirche St. Stephanus ein. Um 17.30 Uhr geht’s los, für Musik und Punsch ist gesorgt. Die Kirche liegt an der Johannesstraße in Bernhausen.

Laternenumzug und Martinimarkt in Filderstadt

Am Samstag, 8. November, findet der Martinimarkt der Karl-Schubert-Werkstätten in Bonlanden statt. Zwischen 11 und 17 Uhr stehen an der Kurzen Straße 31 Kunsthandwerk, Handgewebtes, Honig, Kerzen und anderes zu Verkauf. Außerdem gibt es Aktionen für Kinder, sowie Kaffee, Kuchen, Waffeln und weitere Essensangebote.

Ebenfalls am 8. November gibt es einen Laternenumzug in Harthausen für Groß und Klein. Veranstalter sind die Abteilung Harthausen der Freiwilligen Feuerwehr Filderstadt und der Ortsverein Harthausen des Deutschen Roten Kreuzes (DRK). Los geht es um 18 Uhr, ab 17.30 Uhr ist Treffpunkt bei der Firma Drahtesel, Carl-Zeiss-Straße 1. Für Getränke sowie Gegrilltes und Pommes ist gesorgt.

Martinsumzüge: Die Feuerwehr geht mit dem Kindergarten

Der Kindergarten St. Martin in Musberg lädt für Montag, 10. November, zum großen Laternenumzug ein. Treffpunkt ist um 17.30 Uhr im Garten des Kindergartens, Lenaustraße 17, dort findet das Martinsspiel statt. Danach ziehen Kinder und Eltern mit ihren Laternen durch die Musberger Straßen und singen Laternenlieder. Die freiwillige Feuerwehr Musberg sperrt dafür die Straßen und begleitet den Umzug. Im Anschluss trifft man sich im katholischen Gemeindezentrum Musberg zu Punsch und Glühwein.

Am Martinstag selbst, Dienstag, 11. November, gibt es einen Laternenumzug mit Martinsfeier in Oberaichen. Er beginnt um 17.30 Uhr, Treffpunkt ist an der Häuserwiesenstraße gegenüber dem evangelischen Pfarramt.

Ebenfalls einen Laternenumzug organisiert der Vereinsring Stetten am 11. November. Um 17.15 Uhr geht’s los an der Lindachschule, Jahnstraße. Feuerwehr und Musikverein sind dabei, die Vereine bewirten nach dem Laternenumzug. Der Lampionumzug der Werbegemeinschaft Echterdinger Fachgeschäfte startet um 17 Uhr am Rathaus Echterdingen, Bernhäuser Straße 9. Zum Abschluss gibt es dann ein Martinsfeuer am Kirchplatz, stärken kann man sich mit Kinderpunsch, Glühwein, heißen Würsten und frischen Waffeln.