Wer will eine Kirchenbank für 150 Euro?

Martinskirche in Kirchheim

In der Martinskirche in Kirchheim beginnt nun die langersehnte Innenrenovierung. Ein Teil der alten Sitzmöbel muss deshalb raus. Am 11. März werden sie zum Verkauf angeboten.















Für einen Großteil der Kirchenbänke aus der Martinskirche in Kirchheim sucht Pfarrer Jochen Maier ein neues Zuhause. „Es sind robuste Bänke aus massivem Eichenholz“, preist er die überflüssig gewordenen Sitzmöbel an, die am Samstag, 11. März, von 14 bis 16 Uhr im Gotteshaus verkauft werden – und rechtzeitiges Erscheinen sichert die besten Bänke: „Es gibt Voranmeldungen.“