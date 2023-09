1 Thorsten Matznick, Vorsitzender des Kirchengemeinderats der Gemeinde Baltmannsweiler-Aichwald, und der Pfarrer Robert Aubele freuen sich auf das Jubiläumsfest. Foto: Andreas Kaier

Die Martinskirche in Aichelberg wurde vor 50 Jahren geweiht – nur wenige Jahre nachdem der Bischof von Rottenburg die erste katholische Seelsorgestelle auf dem vorderen Schurwald eingerichtet hatte. Vom 22. bis 24. September findet ein großes Jubiläumsfest statt.











Wenn die Aichelberger Katholiken der Kirchengemeinde Baltmannsweiler-Aichwald am Wochenende vom 22. bis zum 24. September feiern, dann ist es fast auf den Tag genau 50 Jahre her, dass die Kirche St. Martin im Aichwalder Ortsteil Aichelberg geweiht wurde: Und zwar am 23. September 1973 vom damaligen Weihbischof Anton Herre. Seiher rufen die beiden Glocken namens Ave Maria und St. Martinus die Gläubigen zum Gottesdienst. Den hält seit knapp eineinhalb Jahren der Pfarrer Robert Aubele, der im März 2022 seine Stelle in Spaichingen gegen jene auf dem Schurwald eingetauscht hat, um näher an seiner alten Heimat und seiner Familie zu sein. Er wurde in Geislingen geboren und ist in Böhmenkirch aufgewachsen.