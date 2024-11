Martinsgans in Stuttgart: Diese Lokale haben Gans auf der Karte – in manchen gibt’s noch Plätze

1 Gänsemarsch im Resstaurant Zur Linde in Stuttgart-Möhringen: Dort gibt es Gans in mehreren Gängen. Foto: @FocusOnWagner/FocusOnWagner

Rund um Sankt Martin startet in vielen Stuttgarter Restaurants die Gänsezeit. Manche Lokale sind seit Monaten ausgebucht, andere haben noch ein paar Plätze frei. Wer lieber daheim bleibt, für den gibt es die Gans to go.











Gänsemarsch haben die Trautweins ihr Menü getauft. Schließlich marschiert die Gans in zwei Gängen in ihrem Möhringer Restaurant Zur Linde auf. Pünktlich zu Sankt Martin starten die Brüder mit dem Menü aus Gänsemaultäschle in Gänsebrühe und dem Gänsebraten mit Jus, Rotkraut und Knödel. Wer Feldsalat und Apfeltarte dazu bestellt, zahlt 89 Euro. „Es ist immer sehr gut gebucht“, sagt Maximilian Trautwein, nur vereinzelt gibt es bis 21. Dezember noch Plätze. Längst ausgebucht ist die Gänsezeit im Knausbira Stüble in Hedelfingen. Auch bei Brigitte Idler im Feuerbacher Lamm kann man sich den Anruf sparen, sogar die Warteliste ist schon sehr lang. In der Tauberquelle, im Schlachthof, dem Wirtshaus Zur Garbe oder den Breuninger Restaurants ist die Buchungslage dagegen entspannter. Das Restaurant Weingärtle veranstaltet am 16. November in der Uhlbacher Kelter einen Gänsebesen – ganz ohne Reservierungen. Außerdem gibt es in vielen Lokalen die Gans zum Mitnehmen.