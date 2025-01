Martina Wörner und Christine Heix aus Neuhausen im Porträt: Mit Pioniergeist zur Kleinkindkrippe

Sensorspezialist aus Neuhausen Balluff streicht jede neunte Stelle – die Kurzarbeit hat nicht ausgereicht

Die Firma Balluff will Personal reduzieren. Laut Unternehmen sind 400 Stellen betroffen, ein großer Teil davon am Stammsitz des Sensor- und Automatisierungsspezialisten in Neuhausen bei Esslingen.