Martin Schäuble bei der Lesart in Esslingen: „Viele im Nahen Osten interessiert nicht, was wir über den Konflikt denken“

1 Martin Schäuble hat sowohl Israel als auch Palästina vielfach bereist. Foto: Tobias Elsäßer

In seinem Sachbuch „Die Geschichte der Israelis und Palästinenser" schildert Martin Schäuble den Nahost-Konflikt aus der Sicht derer, die ihn erleben. Jetzt hat er es bei den Esslinger Literaturtagen vorgestellt.











Martin Schäuble hat sowohl in Israel als auch in Palästina studiert, er hat beide Länder vielfach bereist, war dort zu Fuß sowie per Anhalter unterwegs. Und er hat mit Menschen in beiden Ländern gesprochen. Bei den Esslinger Literaturtagen Lesart hat er sein hochaktuelles Buch über „Die Geschichte der Israelis und Palästinenser“ vorgestellt. Im Interview spricht er über seine Erfahrungen in beiden Ländern gesprochen.