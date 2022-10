1 Mars produziert viele Süßigkeiten wie Snickers, Mars und M&Ms. Foto: IMAGO/Russian Look/Maksim Konstantinov

Der US-Lebensmittelhersteller Mars beliefert die deutschen Supermärkte Rewe und Edeka sowie deren Discounter-Töchter Penny und Netto nicht mehr. Welche Lebensmittel sind davon betroffen?















Schon seit Wochen streiten sich der US-Lebensmittelhersteller Mars und die deutschen Supermärkte Edeka und Rewe sowie deren Discounter-Töchter Penny und Netto. Grund sind die steigenden Preise des Konzerns, welche die Abnehmer nicht hinnehmen wollen. Da die Parteien nicht zusammengefunden haben, stellt Mars die Lieferungen nun ein.

Was bedeutet das nun für die Kunden? Der Lebensmittel-Riese stellt natürlich mehr her als Schokoriegel, welche nur einen Teil der Palette ausmachen. Die meisten Artikel sind auch in Deutschland erhältlich. Mars unterteilt seine Produkte in drei Bereiche. Dazu gehören Mars Petcare, Mars Wrigley und Mars Food.

Diese Produkte stellt Mars her