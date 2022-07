1 Zwei Jahre lang pausierte Marquardt von Randeck pandemiebedingt – jetzt hofft man trotzdem auf viele Feierlustige. Foto: M. Pfeiffer

Nach zweijähriger Zwangspause steigt vom 8. bis 10. Juli wieder Plochingens größtes Sommerfest: das Marquardtfest. Dem „darbenden Volk“ wird dieses Jahr der Eintritt erlassen, wie die Stadt mitteilt.















Freitag ab 18 Uhr, Samstag ab 18 Uhr, Sonntag ab 10 Uhr: Das sind die Eckdaten, wenn am Wochenende vom 8. bis 10. Juli mit dem Marquardtfest wieder Plochingens größte Stadtsause gefeiert wird. Veranstalter ist der Arbeitskreis Plochinger Vereine (AKPV) in Zusammenarbeit mit der Stadt. Gemäß der Tradition ist das Vereinsfest Plochingens dem mittelalterlichen Ortsherren und Gönner Marquardt von Randeck gewidmet, der sich am Sonntag um 15 Uhr wieder beim Historienspiel auf dem Marktplatz persönlich blicken lässt.

Was die Gäste auch freuen dürfte: Die Veranstalter verzichten in diesem Jahr auf die Bändel, mit denen man sich zuletzt den Eintritt zu Plochingens größtem Vereinsfest erkaufen musste. Schließlich wolle man auch aus städtischer Sicht alles dafür tun, dass das darbende Volk nach so langer Pause die Auferstehung des Marquardtfests unbeschwert feiern kann, sagt Plochingens Kultusamtsleiterin Susanne Martin.

Auftakt mit Fassanstich

In der ganzen Fußgängerzone, vom Marktplatz bis zum Fischbrunnenplatz, wird an dem Wochenende an vielen Ständen Kulinarisches aller Art angeboten und auf zwei Bühnen gesungen, gerockt, getanzt und gespielt. Das Festwochenende beginnt am Freitag um 19 Uhr mit dem Fassanstich auf der Marktplatzbühne, zu dem Bürgermeister Frank Buß und die Vorsitzende des AKPV, Annette Krämer-Schmid, ausholen. Im Anschluss spielen die Flippmanns, die Kult in Plochingen sind. Auf der Fischbrunnenbühne rocken bereits ab 18 Uhr Memories of Pain und ab 21 Uhr Wolfwerk.

Am Samstag ab 18 Uhr steigt die Fete auf dem Marktplatz mit der Partymaschine. Auf dem Fischbrunnenplatz dürfen sich die Besucher zeitgleich auf Strahler 70 und ihre Oldies freuen. Der Sonntag steht dann nach einem Ökumenischen Gottesdienst um 10 Uhr auf dem Marktplatz unter dem Motto „Bunter Tag der Vereine“. Unterhaltung und Musik gibt es auf der Marktplatzbühne mit dem Musikverein Stadtkapelle, den Harmonikafreunden und den Rocking Stars. Auf der Fischbrunnenbühne spielen die Musikschule, Jugendgruppen des Musikvereins Stadtkapelle und die Harmonikafreunde. Die Tanzschule Tanzkraftwerk, der Turnverein Plochingen und die Rocking Stars zeigen ihr Können. Ab 16.30 Uhr sorgen Eure Jungs auf der Marktplatzbühne für hochdeutsch-schwäbische Akustikmusik. Mittelalterlich wird es um 15 Uhr, wenn Plochinger Darsteller im historischen Szenenspiel wieder die Legende um den Plochinger Ortsherren Marquardt von Randeck aufführen, der dem Marquardtfest seinen Namen gegeben hat, und in dessen Part auch in diesem Jahr wieder Stadtrat Thomas Fischle schlüpft.

Weitere Informationen unter: www.marquardtfest-plochingen.de